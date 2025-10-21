Enorme hueco en Guadalupe continúa sin arreglo: Esto dice Municipalidad

Un enorme hueco apareció a inicios de octubre frente a unas residencias en Guadalupe, y la Municipalidad de Goicoechea aseguró tener el arreglo listo en una semana, sin embargo, 15 días después el problema continúa.

Este hueco se produjo debido a una mala obra ejecutada hace muchos años, según explica el ingeniero municipal Mario Rojas.

Fotografía Jorge Castillo

A inicios de mes, el ingeniero aseguró que los arreglos se harían en el plazo de una semana, pero el hueco en la zona todavía persiste e inclusive, debido a las fuertes lluvias, tiende a llenarse de agua.

“Vamos a reconstruir el canal, esta vez con concreto reforzado y eso es lo que nos ha tardado”, explicó Rojas.

Vecinos de la zona descubrieron este imperfecto estructural cuando se cayó una losa de ladrillo mientras pasaba un carro por la zona. Al observar abajo del ladrillo, descubrieron el vacío que había entre la calle y las tuberías.

Fotografía Jorge Castillo

El dueño de los apartamentos aseguró que si bien en las casas no hay afectación, los inquilinos tuvieron que buscar otro lugar donde llevar sus vehículos.

“Ellos parqueaban sus vehículos aquí y tuvieron que buscar otro lugar para parquearlos, y las molestias que eso conlleva. Por suerte no está afectando los apartamentos en sí”, indicó Fernando Borrasé, propietario de las residencias.

Uno de los inquilinos, Sergio Sibaja, desde que apareció el hueco en la zona, ha tenido que lidiar con el ruido, la gran cantidad de escombros y maquinaria que llega frente a su vivienda desde hace 22 días.

Sibaja asegura que, aunque los trabajos se hacen diarios, los trabajadores municipales laboran poco tiempo.

Fotografía Jorge Castillo

El vecino indica que cuando son las 12:00 m.d., los trabajadores se van y no vuelven.

“Han venido varias veces, pero han trabajado 4 horas al día. Eso pensamos que pudieran trabajar un poco más”, indicó Sibaja.

El nuevo plazo por parte de la Municipalidad para dar por concluidas las obras a final de mes con un costo superior a los ₡10 millones.