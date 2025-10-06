Un enorme hueco apareció frente a unas residencias en el centro de Guadalupe la semana anterior y afecta la entrada a las casas y la calle de la zona.

Este hueco se produjo debido a una mala obra ejecutada hace muchos años, según explica el Ingeniero de la Municipalidad de Goicoechea, Mario Rojas, a Grupo Extra.

Fotografía Randall Sandoval

“Es un canal muy antiguo, es tan antiguo que calculo yo que en los años 70’s, la gente hasta construyó sus viviendas encima de esta bóveda”, mencionó Rojas.

Vecinos de la zona descubrieron este imperfecto estructural cuando se cayó una losa de ladrillo mientras pasaba un carro por la zona. Al observar abajo del ladrillo, descubrieron el vacío que había entre la calle y las tuberías.

Fotografía Randall Sandoval

Esta situación ocurrió en las cercanías de la Municipalidad de Goicoechea, en el centro de Guadalupe, a pocos metros del estadio Coyella Fonseca.

Ante esta situación, el dueño de los apartamentos llamó a la Municipalidad para que atendieran el daño y desde hace una semana trabajan en el sitio.

“Ya descubrimos toda la problemática que tenemos ahí y estamos iniciando a levantar lo que son, reconstruir la bóveda que fue colapsada. Ya no la vamos a reconstruir, obviamente con ladrillos, sino con concreto reforzado y hacer otra vez el acople de esta tubería que se colocó en el 2002 con esa bóveda, posteriormente rellenar. Entonces, esa fue la situación que nos ocurrió la semana pasada”, explicó el Ingeniero.

Fotografía Randall Sandoval

Se espera que para esta semana quede el arreglo hecho.