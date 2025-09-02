La Municipalidad de Grecia informó de la caída de un enorme árbol sobre el tendido eléctrico y una vivienda en el sector de Puente Piedra, en Grecia.

Esta situación dejó incomunicada a varias comunidades e inclusive, sin luz, a varias viviendas del sector.

Fotografía cortesía Municipalidad de Grecia

Las fuertes lluvias y rayería ocasionaron la afectación en la zona, específicamente camino a la Fanal, informaron las autoridades.

“Agradecemos su comprensión y precaución mientras se realizan los trabajos correspondientes para restablecer la normalidad”, indicó el gobierno local.