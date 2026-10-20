Enjambre de abejas ataca a familias en Batán

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Este martes, un ataque de abejas alertó a los vecinos del barrio El Jardín en Batán; al ser las 11:50 am, se dio la alerta al cuerpo de bomberos y Cruz Roja, sobre la emergencia.

Dos casas se vieron afectadas; entre ellas, cuatro adultos, un menor de 6 años y cuatro perros fueron atacados por el enjambre; una de las familias, al ver la situación, se refugió dentro de la casa. El menor de edad fue envuelto en una cobija por su hermana para sacarlo del lugar.

A la llegada de bomberos, lograron soltar a uno de los perros de la familia. Además, rociaron agua sobre el enjambre y sobre el árbol, para dispersar las abejas.

Las personas afectadas fueron trasladadas a la clínica de Batan para su respectiva valoración.