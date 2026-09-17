Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Una pugna territorial entre dos grupos criminales estaría relacionada con la reciente ola de violencia que afecta a Limón con varios homicidios en los últimos días, según informó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se trata de una disputa entre el grupo conocido como “La H” y los llamados “Tony Boys”, organización que, de acuerdo con el OIJ, estaría vinculada con Tony Peña Russell.

En este contexto, la mañana de este jueves agentes judiciales desarrollan ocho allanamientos en los sectores de Los Lirios y Barrio Quinto de Limón, como parte de una investigación relacionada con los homicidios registrados durante los últimos días.

Foto: OIJ.

De manera preliminar, el operativo deja cinco personas detenidas, principalmente vinculadas con el grupo de “La H”, así como el decomiso de cuatro fusiles AR-15.

Adolescente resultó herido durante enfrentamiento

Durante una de las intervenciones se produjo un enfrentamiento entre varios sujetos y agentes del grupo táctico del OIJ.

Según Soto, en medio de la situación, un adolescente de 15 años, quien presuntamente portaba un fusil AR-15 y se habría enfrentado a los agentes, resultó herido en uno de sus brazos. El menor se encontraba en condición estable y fue trasladado para recibir atención médica.

Foto: OIJ.

“Lamentablemente, en este caso, un joven de tan solo 15 años, un muchacho que debería estar estudiando, estaba con un fusil AR-15 con la intención de arremeter contra el servicio táctico”, señaló Soto.

El subdirector del OIJ manifestó además su preocupación por el involucramiento de menores de edad en estructuras del crimen organizado.

Reacomodo criminal generó homicidios

Soto explicó que, luego de las acciones realizadas por las autoridades contra diferentes cabecillas en Limón, se habría generado un proceso de reacomodo entre estructuras criminales.

“Ha habido un tema de resiliencia, un reacomodo que ha generado muchísima violencia en estos días”, indicó.

Foto: OIJ.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos violentos ocurridos recientemente en la provincia.