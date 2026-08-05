Energía subiría último trimestre del año: ICE se opondrá

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, informó que, por solicitud de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) la energía subirá.

Sería un ajuste alrededor del 4.5% en las facturas de energía, aunque desde el ICE, asegura que no han solicitado “de ninguna manera”.

Acuña fue cuestionado por la presidenta Laura Fernández durante conferencia de prensa consultándole que por qué se haría este ajuste.

Foto: Randall Sandoval.

El jerarca del ICE respondió:

“Este ajuste de oficio se basa en que, según la Aresep, se deben cuidar las finanzas de la institución por el fenómeno de El Niño”, aseguró.

El ajuste está en consulta para que sea una realidad el último trimestre del año. El ICE se opondrá y apelará la situación.

Se espera que en la conferencia de prensa del próximo miércoles (12 de agosto) se tenga avance sobre esta decisión.