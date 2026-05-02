Endurecen sanciones contra Cuba

Washington (AFP) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, que este 1 de mayo convocó a una manifestación para “defender la patria” y denunciar las amenazas de agresión militar estadounidense.

El mandatario considera que la isla comunista, ubicada a 150 km de la costa de Florida, sigue representando una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Estas nuevas sanciones, detalladas en un decreto presidencial y destinadas a aumentar la presión sobre La Habana en medio de su crisis económica, se dirigen específicamente a los bancos extranjeros que colaboran con el gobierno cubano e imponen restricciones migratorias.

En este decreto, Trump impone sanciones a personas y entidades involucradas en los sectores energético, minero y otros de la isla, así como a cualquier persona declarada culpable de “graves violaciones de los derechos humanos”.

Además del embargo vigente desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana, impuso en enero un bloqueo petrolero a Cuba. El anuncio de nuevas sanciones se produce el Día de los Trabajadores, jornada que Cuba celebró con un desfile frente a la embajada estadounidense en La Habana, al que asistieron el líder revolucionario Raúl Castro, de 94 años, y el presidente Miguel Díaz-Canel.