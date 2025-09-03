La candidata oficialista, Laura Fernández, triplica la intención de voto de los demás aspirantes a la presidencia con un 27% de apoyo.

Así lo reveló la encuesta más reciente de Opol Consultores, donde sus perseguidores más directos son Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN) que alcanza un 8,4% y Natalia Díaz del Partido Unidos Podemos con un 7,2%.

En cuarto lugar aparece Fabricio Alvarado, quien pasó de tener 7,1% de apoyo en agosto a 6,8% este mes.

“La encuesta de opinión política de septiembre de 2025 se desarrolló entre el 29 de agosto al 1 de septiembre, periodo en el que se entrevistaron a 3000 personas de manera presencial. La muestra para la encuesta se realizó con base a la población total de electores inscritos en el padrón electoral y se distribuyó proporcionalmente en las 7 provincias del país”, informó Opol.

Por parte de los indecisos, un 28% insiste que no votaría por ninguna de las opciones, mientras que un 5,6% aún no se define por un aspirante.

En el caso de los partidos políticos, el primero es Pueblo Soberano, que acumula un 15% del apoyo, seguido del PLN con 10,5% y la Unidad Social Cristiana con 3,2%.