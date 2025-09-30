La candidata oficialista, Laura Fernández, ganaría con una amplia ventaja en primera ronda las próximas elecciones nacionales, según lo dice la más reciente encuesta de Opol Consultores.

Según el estudio revelado este martes, la exministra de la Presidencia de Rodrigo Chaves obtendría un 45% de los votos, superando el 40% necesario para ganar en primera ronda.

Hay que recordar que la última vez que un candidato presidencial ganó en primera ronda fue en el 2010, cuando Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional, obtuvo el 46% de los votos.

Amplia diferencia

Cabe señalar que la encuesta le da a Fernández una amplia diferencia con respecto a otros candidatos presidenciales.

Por ejemplo, el segundo lugar es Álvaro Ramos, del PLN, que apenas alcanza un 9.4%, es decir, una diferencia de 36 puntos porcentuales.

El resto de los aspirantes obtuvieron los siguientes resultados:

Fabricio Alvarado de Nueva República (8.7%)

Natalia Díaz de Unidos Podemos (8%)

Ariel Robles del Frente Amplio (6.4%)

Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana (5.5%)

Juan Carlos Hidalgo de Unidad Social Cristiana (5.4%)

Fernando Zamora, de Nueva Generación (2.8%)

Eli Feinziag de Liberal Progresista (2.4%)

Luz Mary Alpízar de Progreso Social Democrático (1.7%)

Luis Amador de Integración Nacional (1.5%)

José Aguilar Berrocal de Avanza (0.49%)

Ana Virginia Calzada de Centro Democrático y Social (0.38%)

Boris Molina de Unión Costarricense (0.38%)

Claudio Alpízar de Esperanza Nacional (0.25)

Ronny Castillo de Aquí Costa Rica Manda (0.25)

Douglas Caamaño de Costa Rica Primero (0%)

Otro (0.93)

Ninguno / NS/NR (0%)

La encuesta agrega que un 21.4% de los entrevistados están indecisos y 24.8% son encasillados como “no vota”.

Según Mauricio Muñoz, director de Opol Consultores, la encuesta se realizó 25 al 29 de setiembre y tuvo una muestra de 3000 personas mayores de edad, entrevistas cara a cara, con formulario y con papeletas simuladas.

Con un margen de error de más menos 1.8% y con nivel de confianza del 95%.

Agradece resultados y pide no aflojar

La candidata Fernández reaccionó a los resultados, por medio de un comunicado de prensa.