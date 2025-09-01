Los costarricenses valoran mejor al expresidente Óscar Arias que al mandatario Rodrigo Chaves, así lo reveló el Estudio Nacional de Opinión Pública realizado por Borges y Asociados, donde aseguran que a mayo de 2010, el líder liberacionista cerró su gobierno con una aceptación del 71%, mientras que el actual jerarca goza de una calificación positiva que llega al 66%.

Según la comparación hecha en el estudio, de los 5 últimos presidentes, solo 3 tienen una aprobación superior al 50%: Arias, Chaves y Laura Chinchilla quien llegó al 51% al finalizar su mandato en el 2014.

De la lista, el político que tiene menos aceptación fue Carlos Alvarado quien superó el 74% de impresiones negativas.

Según Borge y Asociados, solo tres expresidentes tienen una aprobación superior al 50%.

“Nuestro propósito es aportar al debate público con información independiente, obtenida con rigor metodológico y disponible para la ciudadanía, los medios y los tomadores de decisiones“, informó la empresa encargada del estudio.

Para este análisis, se entrevistaron a 400 personas por medio de una llamada telefónica.