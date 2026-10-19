Encuentran sin vida a niño desaparecido en playa Puntarenas

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El cuerpo sin vida del niño de aproximadamente 10 años que fue reportado como desaparecido la tarde del domingo en Puntarenas centro, fue localizado este lunes en el sector del estero, cerca del muelle turístico.

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo hace pocos minutos. Según la información suministrada, el cuerpo se encontraba a bordo de una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas, que estaba próxima a llegar a tierra firme.

El menor había sido reportado como desaparecido alrededor de la 1:48 p. m. del domingo, luego de que, en apariencia, fuera arrastrado por la corriente en el sector ubicado detrás del muelle de Puntarenas.

Foto: corresponsal Isaí Díaz.

Tras recibir la alerta, la Cruz Roja inició las labores de búsqueda, con apoyo de unidades del Cuerpo de Bomberos y del Servicio Nacional de Guardacostas.

El operativo se mantuvo desde el domingo hasta que se logró ubicar el cuerpo del menor este lunes, lamanetablemente fallecido.