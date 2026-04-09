Encuentran sin vida a madre nicaragüense desaparecida

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Familiares de Junieysis Adely Merlo Espinoza, una joven nicaragüense de 29 años residente en Costa Rica y madre de 2 gemelas, confirmaron a Grupo Extra que las autoridades localizaron el cuerpo de la mujer.

“Ese hombre la mató, la tenía enterrada dentro de la casa”, afirmó entre lágrimas la hermana de la joven.

Cabe destacar que desde el martes 7 de abril agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) custodiaban la vivienda de Merlo Espinoza en Santa Ana.

Según relató Maryuris Merlo, hermana de la víctima, la última vez que hablaron con ella fue el lunes 30 de marzo por la noche, alrededor de las 6:30 p. m., durante una transmisión en vivo que Merlo Espinoza realizaba en redes sociales.