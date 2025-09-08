La Cruz Roja Costarricense confirmó este lunes el hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor de 74 años que se encontraba desaparecido en el sector de Río Bonito, en Guaycará de Golfito.

El operativo de búsqueda había iniciado desde horas de la mañana del domingo con la participación de 15 cruzrojistas, 3 vehículos de emergencia y el apoyo de vecinos de la comunidad. Sin embargo, las labores se suspendieron temporalmente en la tarde debido a las fuertes lluvias en la zona.

Imágenes cortesía Cruz Roja.

Pese a las dificultades, los rescatistas reanudaron las acciones este lunes y lograron ubicar el cuerpo a 2,5 kilómetros del punto de desaparición, en un sitio conocido como Poza de Teófilo.

“La Cruz Roja Costarricense confirma que, tras intensas labores de búsqueda en el río, se logra ubicar el cuerpo de la persona desaparecida en Golfito. El hallazgo fue realizado por nuestro personal que se desplazaba en kayak, permitiendo llevarlo a zona segura. El caso queda ahora bajo custodia de las autoridades judiciales competentes“, señaló la institución.