Cruz Roja confirmó el hallazgo del cuerpo de un recién nacido sin vida en San Carlos la mañana de este domingo.

La alerta se dio a las 8:42 a.m. en La Fortuna de San Carlos, según el detalle de la Benemérita.

“Naonato hombre aún adherido cordón umbilical encontrado sin signos vitales”, detalla el informe.

En apariencia, el menor fue encontrado dentro de una bolsa plástica en el corredor de una vivienda por la familia que reside en el lugar, quienes de inmediato alertaron a las autoridades.

Autoridades custodian la escena, mientras que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se harán cargo de las diligencias correspondientes.