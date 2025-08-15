Una mujer adulta fue hallada sin signos vitales la tarde de este viernes en el sector de Paraíso de Cartago.

Las autoridades recibieron la alerta del hecho a eso de las 12:01 p.m., en donde destacan el avistamiento de una persona en el río.

Al llegar a la escena, la Cruz Roja Costarricense verifica que se trata de una mujer entre los 55 y 60 años aproximadamente.

Luego del abordaje, se confirma que la adulta estaba sin signos vitales en el lugar.

Posteriormente, las autoridades realizaron la extracción del cuerpo a una zona segura.

De momento se desconocen los motivos de la muerte de la mujer.