Encuentran mujer sin vida en río de Turrialba

La Cruz Roja Costarricense confirmó la muerte de una mujer que sufrió un accidente acuático en un río de Turrialba.

El incidente se registró en la localidad indígena de China Kichá y los trabajos de búsqueda y rescate se extendieron por varias horas.

Para este trabajo, la Benemérita necesitó de 8 cruzrojistas especialistas en aguas en movimiento para lograr su extracción.

De momento, se desconoce la identidad de la víctima. Las autoridades judiciales se encargarán de las investigaciones correspondientes.