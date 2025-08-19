Este martes se confirmó la localización de Juana María Membreno Martínez, de 28 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves 14 de agosto.

Según informó su esposo a Grupo Extra, Membreno fue encontrada en Coris de Cartago, en las cercanías del sitio donde había sido vista por última vez.

La Policía de Migración la ubicó mientras se encontraba sola y sin documentos, por lo que fue trasladada a la delegación de Granadilla.

Durante los días que estuvo desaparecida, sus familiares emprendieron la búsqueda en distintos puntos de Cartago.

Testigos señalaron haberla visto en distintas ocasiones deambulando sola y llorando, con la misma vestimenta del día en que salió de su casa: falda negra larga, suéter verde y tenis blancos.