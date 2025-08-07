El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó a Diario Extra el hallazgo de restos óseos en un sector de difícil acceso en la comunidad de Pataste de Guatuso, en la Zona Norte del país.

Aunque no se ha determinado la identidad ni el sexo de la persona fallecida, las autoridades no descartan que los restos puedan tener relación con la desaparición de Nelly Romero, reportada desde el pasado 7 de julio en Sarapiquí.

“No podríamos afirmar porque la oscuridad no nos permite ver bien el cuerpo. Está en estado esquelético. Hay ropa muy descompuesta y hay que hacer los análisis con calma. No se sabe siquiera si es hombre o mujer”, explicó Soto.

Según detalló el jerarca, los restos fueron ubicados al caer la noche, por lo que la escena quedó bajo custodia hasta este jueves, cuando ingresen los forenses para realizar la recolección de evidencias con luz natural.

“Se decidió dejarlo en custodia y mañana hacer el análisis con algo de claridad. Podría tener relación con una desaparición de Sarapiquí, pero todo está en fase preliminar”, agregó.

El caso continúa bajo investigación.