El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este domingo sobre el hallazgo de un cuerpo en el sector de Nosara en Nicoya.

Según destacan las autoridades, la alerta se dio a eso de las 8:19 p.m., cuando vecinos de la zona alertaron sobre el avistamiento de un hombre sin vida en vía pública.

La Cruz Roja Costarricense se apersonó al sitio tras la alerta. Al llegar a la escena abordan a un masculino a la orilla de la carretera con un trauma craneoencefálico importante y sin signos vitales.

Agentes Judiciales atienden la situación y al llegar identifican a la víctima como un hombre de apellido Fletes, de nacionalidad nicaragüense y de 49 años.

El OIJ destacó que, debido a las heridas, se presume que podría haberse tratado de un accidente de tránsito.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer los hechos.