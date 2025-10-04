Un hombre fue encontrado sin vida la madrugada de este sábado en el sector de la Ruta 1 en San José de Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que recibieron la alerta del caso a las 12:15 a.m.

Según se destaca, vecinos de la zona habrían ubicado al ahora fallecido sobre la vía pública.

Ante esto, agentes judiciales se presentan al sitio, identifican al hombre de apellido Zamora, de 46 años, y posteriormente realizan el respectivo levantamiento del cuerpo.

El OIJ destacó que en apariencia este hombre habría sido atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.

El cuerpo de Zamora fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantienen en investigación.