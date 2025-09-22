La mañana de este lunes, se presentó el hallazgo del cuerpo de un hombre fallecido por arma de fuego, en Las Juntas de Abangares.

El hombre identificado con el apellido Rojas, de 30 años, fue hallado en vía pública por vecinos de la zona a eso de las 6:50 a.m.

Inmediatamente, dieron el aviso a la Policía Municipal, los cuales dan el reporte a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se apersonan para el levantamiento del cuerpo.

El hombre presentaba varios disparos en el tórax y extremidades, según informaron las autoridades.

El caso continúa bajo investigación.