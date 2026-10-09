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Una figura alusiva a Pablo Escobar fue localizada en el fondo de una piscina durante los allanamientos del operativo Portus, que busca desarticular una estructura presuntamente vinculada con el robo de combustible y otros delitos.
Según explicó el fiscal general, Carlo Díaz, la imagen habría sido colocada en honor al narcotraficante colombiano.
El operativo contempla 80 allanamientos en distintos puntos del país y, como parte de las diligencias, las autoridades reportan 22 personas detenidas.