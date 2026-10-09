Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Una figura alusiva a Pablo Escobar fue localizada en el fondo de una piscina durante los allanamientos del operativo Portus, que busca desarticular una estructura presuntamente vinculada con el robo de combustible y otros delitos.

Según explicó el fiscal general, Carlo Díaz, la imagen habría sido colocada en honor al narcotraficante colombiano.