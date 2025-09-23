Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran custodiando una propiedad ubicada en la zona de Cerros de Quepos, Puntarenas, donde fueron localizaron este martes los cuerpos de dos extranjeros enterrados.

Según información preliminar, los cuerpos fueron hallados en una quinta de la zona, la cual permanece bajo custodia policial.

Fuentes policiales indicaron de manea preliminar que las víctimas serían de nacionalidad holandesa, aunque la confirmación oficial está pendiente de los peritajes forenses.

El OIJ mantiene el sitio asegurado con equipos especializados en escena del crimen y trabaja para establecer las circunstancias de los hechos, así como la identidad plena de los fallecidos.

Noticia en desarrollo.