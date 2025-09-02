Este martes se dio el hallazgo de 2 cuerpos, en apariencia humanos, dentro de un túnel utilizado para la extracción de oro en Cutris de San Carlos, sector de Crucitas.

El hallazgo lo confirmó la Cruz Roja Costarricense, en donde destacan que no se descarta la posibilidad de que haya más personas en el sitio.

Además, las autoridades afirman que no se ha logrado determinar la profundidad de túnel.

“Por el momento, no está claro si la situación se originó por un deslizamiento del túnel o por otras causas”, destacó Cruz Roja.

Para la atención de la emergencia, Cruz Roja moviliza: