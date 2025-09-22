Un trabajador de la zona encontró el domingo, alrededor de las 11:23 a.m., el cuerpo de un hombre flotando en el agua de la represa de Santa Ana, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte preliminar, tras el hallazgo se dio aviso a la Fuerza Pública, cuyos oficiales se presentaron al sitio y posteriormente notificaron a la policía judicial.

Al lugar acudió personal de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ, quienes realizaron la extracción del cuerpo y coordinaron su traslado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar la causa de muerte.

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades judiciales.