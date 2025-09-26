Autoridades de Fuerza Pública encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Playa Potrero en Guanacaste.

El hallazgo se dio Playa Potrero mientras las autoridades realizaban patrullaje en la zona, cuando, según describen, les llegó un fuerte olor y vieron zopilotes en la escena.

Al bajar de la patrulla y buscar, encontraron con el cuerpo del cual se desconoce la identidad y el móvil de los hechos.

Fotografía corresponsal Manuel Gutiérrez

Según reportan testigos, el cuerpo fue encontrado este mismo viernes cerca de las 6:00 a.m.

Los oficiales en la zona reportan que en el lugar, específicamente Potrero y Brasilito, ha habido múltiples reportes de balaceras en los últimos días.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.