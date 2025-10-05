El cuerpo sin vida de una persona fue hallado la tarde del sábado en el sector Carrizal de Alajuela.

El suceso fue confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacan que recibieron la alerta a las 5:00 p.m.

Según se destaca, un baqueano transitaba por el lugar, cuando logró localizar un cuerpo dentro de una fosa.

“El mismo se encontraba en estado de descomposición, por lo que aún se trabaja en su identificación”, destacó el OIJ.

El cuerpo fue levantado y remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, determinar la causa de muerte e identificar a la persona.