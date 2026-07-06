Encuentran cuerpo en el río María Aguilar: policías dieron aviso 

Un operativo se desarrolla la mañana de este lunes, en Sabana Oeste, luego de que las autoridades reportaran el hallazgo de un cuerpo en el río María Aguilar, en las cercanías de las instalaciones de Tigo.

La alerta fue recibida a las 7:31 a. m., cuando oficiales de la Fuerza Pública informaron sobre la presencia de un cuerpo dentro del cauce del río, en una zona de difícil acceso.

Hallazgo de cuerpo en río. Foto: Sergio Espinoza.

“La Cruz Roja Costarricense es alertada por lo que al parecer es un cuerpo en cauce del río María Aguilar. Efectivamente, nosotros llegamos con una unidad de rescate, unidades de soporte avanzado y podemos divisar lo que al parecer, es el cuerpo de un hombre en el cauce del río María Aguilar y estamos analizando un punto para poder ingresar y hacer el descenso vía vertical, ya sea por el sector de Mata Redonda o por el sector de Hatillo 8”, explicó el cruzrojista Francisco Soto.

Hallazgo de cuerpo en río. Foto: Sergio Espinoza.

Debido a las condiciones del terreno, el Cuerpo de Bomberos desplazó una unidad de rescate y una unidad de soporte de vida para realizar las labores de recuperación.

Hallazgo de cuerpo en río. Foto: Sergio Espinoza.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Hallazgo de cuerpo en río. Foto: Sergio Espinoza.

El caso continúa en desarrollo y se espera que, una vez recuperado el cuerpo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asuma la investigación para determinar lo sucedido.