Encuentran cuerpo de persona desaparecida en Pococí

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El cuerpo de uno de los dos pescadores desaparecidos en una zona montañosa de Pococí fue encontrado la mañana de este lunes.

Así lo confirmaron las autoridades de la Cruz Roja Costarricense, que explicaron que el hombre fue encontrado sin vida cerca de un kilómetro a de donde habría sucedido una cabeza de agua.

Este evento habría sorprendido a los dos pescadores, que estaban desaparecidos desde el fin de semana, por lo cual los familiares emprendieron una búsqueda en la zona.

Los socorristas están trasladando el cuerpo a una zona segura para entregarlo a los agentes del Organismo de Investigación Judicial.

Por el momento se mantiene la búsqueda del segundo pescador, cuyo paradero hasta el momento se desconoce.