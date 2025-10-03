Una mujer fue encontrada sin vida la tarde del jueves en el sector de Santa Fe en Ciudad Quesada, San Carlos.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta del caso se recibió a eso de las 5:30 p.m.

En el reporte del incidente, se destaca que una vecina de la localidad observó un aparente cuerpo en un lote baldío de la zona y se comunicó con las autoridades.

Al llegar al sitio, las autoridades corroboran la información y confirman que se trataba del cuerpo de una mujer, de aproximadamente 53 años.

“La misma aún se encuentra sin identificar y el cuerpo será remitido a la morgue para la respectiva autopsia y determinar con exactitud las causas de la muerte y también identificar a esta femenina”, destacó OIJ.

Según destacan las autoridades, el cuerpo no presentaba signos de violencia.

El caso se encuentra en investigación.