Encuentran cuerpo de joven desaparecido en Jacó

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Servicio Nacional de Guardacostas fue alertado por unos tripulantes de una embarcación, quienes vieron un cuerpo flotando en el mar, específicamente en la zona de Nosara, Guanacaste, este jueves.

Ante esto, enviaron una embarcación a la zona donde efectivamente se ubicó el cuerpo, el cual, según el Servicio Nacional de Guardacostas, se trata del joven estadounidense que fue arrastrado por una corriente el pasado miércoles 18 de marzo en playa Jacó, así lo confirmó el padre del joven.

El cuerpo fue recuperado por los oficiales y trasladado hasta la estación del Guardacostas en Caldera, Puntarenas, donde fue entregado a autoridades judiciales.

Fueron varios días de búsqueda, donde el Servicio de Vigilancia Aérea y el Servicio Nacional de Guardacostas colaboraron con la Cruz Roja Costarricense con un avión y una embarcación desde que se reportó el incidente.