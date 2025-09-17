Equipos de la Benemérita Cruz Roja Costarricense localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años que había desaparecido tras ser arrastrado por una corriente en Playa Piñuela, en Puerto Cortés de Osa.

El hombre fue visto por última vez el lunes. Desde entonces, las autoridades realizaron una operación de búsqueda en la zona costera y en áreas montañosas cercanas.

De acuerdo con la Cruz Roja, el hallazgo se produjo tras una incursión de aproximadamente 3 kilómetros dentro de la montaña, en la que participaron rescatistas y lugareños de la comunidad.

“Se realizó una extensa operación de búsqueda, dando como resultado la localización de un cuerpo esta mañana en el sector. Los cruzrojistas y lugareños realizaron una incursión en la montaña, por aproximadamente tres kilómetros”, explicó la Cruz Roja.

Los socorristas realizaron las labores de extracción del cuerpo, que será entregado a las autoridades correspondientes.