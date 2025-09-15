Tras más de 24 horas de búsqueda, las autoridades localizaron este lunes el cuerpo de un hombre que había desaparecido en la catarata El Salto, en Alajuela.

De acuerdo con Wagner Leiva Rivera, director nacional de Respuesta a Emergencias, el hecho ocurrió el domingo cuando la víctima cayó a la poza del lugar y no logró salir.

Hallan cuerpo en catarata. Foto: Cruz Roja.

“Iniciamos las labores de búsqueda con diferentes mecanismos y técnicas de rescate. El día de hoy, al ser las 12:45, con nuestro equipo de buceo logramos ubicar al cuerpo, lamentablemente sin signos vitales y ha sido extraído para ser entregado a las autoridades judiciales”, explicó Leiva.

En las labores participaron equipos especializados en rescate acuático y buceo, quienes trabajaron desde el domingo hasta este lunes en la zona.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de las diligencias correspondientes.