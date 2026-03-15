El cuerpo de un hombre adulto que fue arrastrado por una corriente en playa Jacó fue ubicado 12 horas después.

La Cruz Roja Costarricense informó que los hechos ocurrieron al cierre de la tarde del sábado, cuando dos hombres fueron “jalados” por una corriente.

Uno de los afectados habría logrado salir por sus propios medios; sin embargo, la otra persona fue arrastrada por el agua mar adentro.

Fue a las 8:00 a.m. de este domingo cuando rescatistas de la Cruz Roja dieron con el cuerpo y lograron sacarlo del agua a la espera de la llegada de las autoridades judiciales.

Las autoridades respondieron con 6 cruzrojistas, 2 unidades de soporte básico, un vehículo operativo y un dron, y fue este último el que divisó el cuerpo desde los aires.