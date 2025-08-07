Un adulto mayor fue encontrado sin vida la noche del miércoles en el sector de Agua Azul en La Fortuna.

Según destacó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta del hecho se dio a eso de las 7:00 p.m.

En apariencia, un familiar del adulto ingresó a la vivienda y presuntamente ubicó el cuerpo sin vida en el patio de la vivienda.

La víctima es de apellido Salazar, de 76 años, y su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo será remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación.