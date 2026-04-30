Encuentran cuerpo con puñaladas en un callejón en Limón  

El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana del miércoles en un sector de Cariari de Pococí, en la provincia de Limón.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente ingresó al sistema de emergencias 9-1-1 minutos antes de las 6:00 a.m., cuando se alertó sobre la presencia de un hombre tendido en vía pública, en la comunidad de La Foresta, sobre la ruta que comunica La Sole con Cariari.

Foto: cortesía corresponsal.

El hallazgo se dio específicamente en un callejón que conecta una propiedad privada con la vía principal. Al sitio se desplazaron unidades de la Fuerza Pública y de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre tras la valoración inicial.

“Pasadas las 6:00 a.m. ingresó el reporte de un masculino fallecido por heridas de arma blanca en el sector de Cariari de Pococí”, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el informe, la víctima presentaba aproximadamente 10 heridas provocadas por arma blanca. Además, se indicó que el hombre habría caminado cerca de 75 metros desde la carretera principal antes de caer en el lugar donde fue encontrado.

Foto: cortesía corresponsal.

La escena quedó bajo custodia policial a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y de las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.

De manera extraoficial, trascendió que la víctima sería un vecino de Ticabán de Pococí; sin embargo, su identidad no ha sido confirmada oficialmente.

Foto: cortesía corresponsal.

El hecho ocurrió en una zona agrícola rodeada de sembradíos.



Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del homicidio y dar con los responsables.

Con información del corresponsal de la zona.