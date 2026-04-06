Encuentran cemento vencido y mal almacenado en el MOPT

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Una serie de posibles irregularidades en torno a compras de cemento y su almacenamiento fue parte de las advertencias que se realizaron al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tras una supervisión realizada a la planta de asfalto ubicada en Chopo de Cañas, Guanacaste.

De acuerdo con el informe de la Auditoría General, durante una inspección realizada el 24 de setiembre de 2025 se identificaron al menos 68 sacos de cemento almacenados en condiciones cuestionables y, más grave aún, con fecha de uso ya vencida según las especificaciones del fabricante. Pese a esto, lel material continuaba en el sitio.

El documento advierte sobre el “riesgo de falta de control” en el almacenamiento y uso del cemento, lo que podría comprometer la calidad del concreto y, en consecuencia, la seguridad de las estructuras construidas.

La auditoría además realizó visitas al sitio de trabajo.

Incluso, se señala que no existe evidencia de pruebas realizadas al cemento, pese a que sí se efectuaron análisis al cemento.

La situación se agrava al considerar que, según registros oficiales, se retiraron más de 1.000 sacos de cemento para las obras, sin que haya claridad sobre las fechas de ingreso del material al plantel. Esto abre dudas sobre el control real del cemento utilizado en el proyecto.

Estos fueron parte de los señalamientos de la auditoría.

La Auditoría fue enfática en los riesgos: posible incumplimiento normativo, pérdida de recursos públicos, fallas estructurales e incluso afectaciones a la salud humana. Además, recordó que el cemento es un material altamente sensible a la humedad y al tiempo de almacenamiento, por lo que su uso fuera de los parámetros recomendados requiere pruebas técnicas específicas.

El informe concluye con una advertencia directa a la División de Obras Públicas para que tome medidas inmediatas.