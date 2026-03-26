Un carro con cuatro sujetos fue abordado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Fuerza Pública tras una denuncia anónima.

La llamada ingresó por medio del sistema 9-1-1 de un carro que no era de la zona y con comportamiento sospechoso, por lo que las autoridades se apersonaron al lugar y abordaron el vehículo.

Operativo en Curridabat. Foto: Wilbert Hernández.

Al llegar al lugar, encontraron dos armas dentro del vehículo, una larga y una corta. Se descartó presencia de droga. Uno de los sujetos quedó detenido.

El operativo se realizó en urbanización El Prado de Curridabat.