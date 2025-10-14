Las autoridades desarrollan este martes una serie de allanamientos relacionados con la desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez.

Estos se desarrollaron en 2 puntos específicos: una propiedad de 61.5 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia, en San Carlos, y una vivienda en Ciudad Quesada.

Según confirmaron las autoridades, en la primera propiedad las autoridades lograron encontrar un anillo que pertenecería a la mujer.

Además, también se encontró una aparente maleta. Este objeto estaría pendiente a verificarse si pertenece a Faerron.

Detenidos por este caso

Las autoridades también confirmaron que este martes se logró la detención de 3 personas por la investigación de la desaparición de la mujer.

Identidad de los detenidos:

Un hombre de apellido González, quien figura como sospechoso de la desaparición.

Una mujer de apellido Linares, quien figura como sospechosa del aparente delito de favorecimiento real.

Una mujer de apellido Monterrey, quien figura como sospechosa del aparente delito de favorecimiento real.

Sobre la investigación

Según destacan las autoridades, el 26 de setiembre, el hombre de apellido Un hombre de apellido González llegó a la casa de la ofendida.

“Se cree que este aprovechó la confianza que le tenía la mujer e ingresó a la vivienda. Luego de esa visita, se perdió rastro de la mujer, quien días después fue reportada como desaparecida”, destacaron las autoridades.

En cuanto a las mujeres sospechosas, las autoridades investigan si ocultaron información de interés a las autoridades.

El caso corresponde al expediente 25-007889-0059-PE.