Encuentran a pareja fallecida dentro de una vivienda

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Una pareja fue hallada muerta en el interior de una vivienda en el sector de Miramar de Puntarenas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la alerta fue dada por un familiar de los fallecidos al ser las 8:00 a.m. de este domingo.

Se trataría de una mujer de apellido Núñez y de 34 años, y de un hombre apellidado Gamboa y de 31 años.

El caso está bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, ya que se desconoce el motivo de las muertes.