Encuentran a menor que cayó a guindo en Sarapiquí: está grave 

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un menor de aproximadamente 16 años fue localizado la madrugada de este sábado tras caer a un precipicio en una zona montañosa de Horquetas de Sarapiquí.

El joven se encuentra en condición crítica y tiene una fractura en una de sus piernas, según informó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente se originó la noche del viernes, cuando un grupo de personas que se encontraba acampando en el sector alertó sobre la desaparición del adolescente.

De forma paralela, se reportó que 2 personas del mismo grupo salieron en su búsqueda, pero también fueron declaradas desaparecidas, lo que obligó a las autoridades a ampliar el operativo en la zona.

Video: corresponsal Alfonso Gatgens.

Ante la emergencia, la Cruz Roja movilizó equipos especializados en búsqueda y rescate terrestre, personal paramédico, rescatistas, así como unidades de drones para rastrear el área de difícil acceso.

Tras varias horas de labores, cerca de las 4:00 a. m. lograron ubicar al menor, quien había caído a un precipicio de aproximadamente 80 metros de profundidad. El paciente presentaba lesiones de gravedad, principalmente en sus extremidades inferiores.

En el sitio, el joven fue estabilizado por personal paramédico, mientras equipos especializados trabajan con sistemas de cuerdas para realizar su extracción segura desde la zona donde quedó atrapado.

El operativo se mantiene activo de forma ininterrumpida desde las 7:43 p. m. del viernes, momento en que se recibió la alerta a través del sistema de emergencias 9-1-1. El menor será trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.