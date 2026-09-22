Encuentran a hombre tendido en vía pública en Cariari de Pococí

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La noche de este lunes, se alertó sobre un hombre tendido en vía pública en el sector de Orquídeas de Cariari, en Pococí, 300 metros de la delegación policial.

Personeros de la Cruz Roja acudieron al sitio y declararon fallecido al sujeto en el lugar. En apariencia, hay elementos balísticos cerca del cuerpo, por lo que se realizan las inspecciones para determinar lo sucedido.

Según informan los vecinos, se escucharon entre 8 y 10 detonaciones; sin embargo, en principio se pensó que se trataba de fuegos artificiales. Al salir, se percataron que había un hombre tendido en la calle.

Las autoridades permanecen en el sitio realizando las investigaciones correspondientes.

Con información del corresponsal de la zona.