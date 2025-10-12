Dos hombres fueron encontrados calcinados y sin signos de vida durante la madrugada de este domingo en Aguas Frías de Roxana, Pococí, en la provincia de Limón.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó alrededor de las 5:19 a.m., luego de que un trabajador que pasaba en bicicleta divisara los cuerpos a la orilla del camino, a unos 2 kilómetros al oeste de la plaza de fútbol de Aguas Frías.

Los socorristas confirmaron que ambos hombres se encontraban sin signos vitales y con quemaduras por fuego directo. La institución atendió la emergencia con una unidad básica.

Según vecinos de la zona, alrededor de las 2:00 a.m. se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y el sonido de una motocicleta que se alejaba del lugar. Minutos después, los cuerpos fueron hallados.

La Fuerza Pública acordonó la escena y coordinó con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas, ni se tienen detalles sobre sus edades. Los vecinos expresaron preocupación ante el incremento de hechos violentos en la zona, que, según relatan, ha registrado múltiples homicidios en los últimos 5 años, incluyendo casos de personas enterradas.

Según los habitantes de la zona, el sector donde ocurrió el hallazgo es poco poblado, rodeado de parcelas y fincas agrícolas, y con viviendas distanciadas entre sí.

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar las causas y responsables de este hecho.

Con información de corresponsal.