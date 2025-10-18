Encuentran cuerpo de joven arrastrado por cabeza de agua en río Arenal en San Carlos

Tres hombres se encontraban pescando en el río Arenal, en el sector de El Estero de Pocosol de San Carlos, cuando a eso de las 9 de la noche fueron sorprendidos por una cabeza de agua.

Dos lograron salir, pero un joven de 19 años fue arrastrado por la corriente y se hundió.

El joven es identificado con el apellido de Rodríguez, de 19 años, quien era vecino de Buenos Aires de Pocosol.

Desde anoche los cuerpos de socorro, amigos y familiares lo buscaban y hoy sábado a eso de las 2 de la tarde el cuerpo apareció., debido a que el río está lleno, crecido y oscuro, lo cual dificultó la búsqueda.

Durante el día de hoy estuvieron buscando unos 3 kilómetros río abajo, en el Arenal, hasta su desembocadura en el río San Carlos.

Fueron allegados quienes lo encontraron y realizaron el reporte a las autoridades.

Según la tía de la víctima, Yerlin Rodríguez, el joven solicitó ayuda y posteriormente, no se escuchó más.

El caso quedó en manos del OIJ para la respectiva investigación.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.