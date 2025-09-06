Momentos de tensión que llevaron a finalizar la conferencia de prensa antes de lo previsto de Miguel Herrera, se vivieron en la sala de medios del Estadio Nacional de Fútbol de Managua, Nicaragua.

La prensa pinolera empezó a cuestionarle al técnico de La Sele, sobre el tema de la cancha sintética.

“¡SI LO DIJO!. Usted dijo que la gramilla de Costa Rica era mala, pero la gramilla de Nicaragua era más mala” le gritaron varios periodistas.

Herrera, con calma indicó que “Es que ni siquiera es gramilla esta, es una alfombra, pero es para los dos. Lo dije en la conferencia de prensa pasada. Hoy no empatamos por la cancha, ¿Qué tuvo que ver la cancha hoy? Ya te contesté, contesta, ¿Qué tuvo que ver la cancha?”.

Al final, se tomó la decisión de concluir con la rueda de prensa y los periodistas nicaragüenses le gritaron a la delegación tricolor en el salón: “¡Que les vaya bien!”.