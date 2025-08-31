La Municipalidad de San José informó del cierre temporal en la Avenida 2, Calle 4, durante este domingo hasta las 3:00 p.m.

El motivo de este cierre es la celebración del Fundación de la República de Costa Rica, por lo que en la zona se realizarán una serie de actividades que tendrán la vía cerrada desde las 4:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. de este domingo 31 de agosto.

De la actividad también participan autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), estudiantes, la vicepresidenta de la República, Mary Munive, entre otras autoridades.

Fotografía cortesía MEP

Autoridades del Gobierno local solicitan a la ciudadanía buscar rutas alternas mientras se lleva a cabo las actividades.