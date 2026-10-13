¿Encontró indisciplinas en LDA? “Machillo” responde

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Óscar “Machillo” Ramírez brindó conferencia de prensa antes de enfrentarse al Herediano y aprovechó para analizar las diferencias entre el grupo que asumió en 2025 y el que encontró en 2026.

Ramírez admitió que en su momento encontró indisciplinas, el año anterior; no obstante, en esta etapa fue distinto.

“El tema de lo extracancha fue difícil, hace poco me llamó (Alejandro) Bran y hasta agradeciendo, hay que entender que se puede recuperar y somos de la vida, uno como entrenador primero pone el tema personal y les aconseja: no te expongas, venimos solos y nos vamos solos, así es la vida. Ahora los muchachos con todo lo que ha pasado, han cambiado, me tocó ver algo muy lindo: algunos muchachos estaban distantes y ahora el grupo los ha integrado” explicó.

Además, asegura que a los “nuevos” ya los está conociendo y reveló que él mismo solicitó uno de los fichajes.

“A Juanpi (Añor) lo había solicitado yo, el regreso de (John Paul) Ruiz que volvió mas maduro, estoy conociendo a (Luis) Díaz, (Roan) Wilson y los nuevos. Es un grupo muy centrado”, aseveró.

“Machillo” aseguró que espera impregnar su idea en el grupo, asimismo, destacó que espera incidir en la producción de entrenadores de “la casa” en Alajuelense.