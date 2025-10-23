La unidad de explosivos de la Unidad Especial de Intervención (UEI) confirmó lo que encontraron en una caja tipo militar que fue dejada en la estación de Bomberos de Pavas.

Esto provocó una alerta y que se activara un protocolo de atención por explosivos, causando el despliegue de diversas autoridades.

“El personal de la U.E.I. activó el protocolo, tras asegurar el sitio junto con Bomberos y el MSP, abrieron la caja y confirmaron que contenía granadas”, informaron.

Ante esto embalaron la caja y la tomaron en custodia para que los técnicos en explosivos hicieran la valoración correspondiente.

Este incidente ocurrió después de dos casos de personas que resultaron heridas por balaceras y llegaron a pedir ayuda a la estación de Bomberos.