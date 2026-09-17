Encendedores, sal y clavos: intervención en cárcel de mujeres deja gran decomiso

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La Policía Penitenciaria intervino uno de los módulos del Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling, en San Rafael Arriba de Desamparados, donde encontraron distintos artículos como encendedores, sal y clavos.

Tras la limpia realizada por los oficiales el pasado 15 de setiembre, en total decomisaron:

5,5 gramos de aparente marihuana

Una tijera

Tres encendedores

Cuatro prestobarbas

Cuatro clavos

Pastillan como acetaminofén y clorfenamina

Frascos con ungüentos

Enjuagues bucales

Aceite

Sal

Entre otros.

Foto: Justicia y Paz

De acuerdo con las autoridades, la intervención forma parte de los trabajos de inteligencia permanentes que realizan las autoridades para mantener el orden y la disciplina en el sistema penitenciario nacional.