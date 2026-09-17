Encendedores, sal y clavos: intervención en cárcel de mujeres deja gran decomiso

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La Policía Penitenciaria intervino uno de los módulos del Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling, en San Rafael Arriba de Desamparados, donde encontraron distintos artículos como encendedores, sal y clavos.

Tras la limpia realizada por los oficiales el pasado 15 de setiembre, en total decomisaron:

  • 5,5 gramos de aparente marihuana
  • Una tijera
  • Tres encendedores
  • Cuatro prestobarbas
  • Cuatro clavos
  • Pastillan como acetaminofén y clorfenamina
  • Frascos con ungüentos
  • Enjuagues bucales
  • Aceite
  • Sal
  • Entre otros.
Foto: Justicia y Paz

De acuerdo con las autoridades, la intervención forma parte de los trabajos de inteligencia permanentes que realizan las autoridades para mantener el orden y la disciplina en el sistema penitenciario nacional.