Encapuchados privan de libertad a pareja de adultos mayores

Una pareja de adultos mayores vivió momentos de angustia tras ser víctima de un violento asalto en Sarapiquí, donde varios sujetos armados irrumpieron en su vivienda, los privaron de libertad y les robaron su vehículo. El caso es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, las víctimas corresponden a un hombre de 72 años y una mujer de 71 años, quienes se encontraban dentro de su casa cuando, aparentemente, cinco hombres encapuchados ingresaron portando armas de fuego.

Según la investigación inicial, los sospechosos amenazaron a la pareja y, además de apoderarse del vehículo, los obligaron a subir al automotor para posteriormente trasladarlos hasta otro punto del cantón.

Las autoridades indicaron que los adultos mayores fueron abandonados en el sector de Los Pedernales, en el distrito de Horquetas, mientras que los responsables continuaron su huida.

Tras recibir el reporte, los cuerpos policiales iniciaron la búsqueda del automóvil, el cual fue localizado horas después en el sector de Fraijanes. Sin embargo, al momento del hallazgo ya no había rastro de los sospechosos, quienes lograron escapar.

A pesar de la traumática experiencia, el OIJ confirmó que ambas víctimas se encuentran en buen estado de salud y no requirieron ser trasladadas a un centro médico por lesiones de consideración.

Los agentes judiciales trabajan para determinar cómo se desarrolló el asalto, el recorrido realizado por los sospechosos y si el vehículo fue utilizado para cometer otros hechos delictivos antes de ser abandonado. Como parte de las diligencias, los investigadores realizan el análisis de indicios recolectados en la vivienda y en el vehículo, además de recopilar información y revisar posibles grabaciones de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

El caso permanece bajo investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los cinco hombres que, de acuerdo con el reporte preliminar, participaron en el asalto y la privación de libertad de la pareja de adultos mayores.